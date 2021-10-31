Sosyal medya devi Facebook, perşembe akşamı adını değiştirmekle kalmadı artık sadece bir sosyal medya devi olmadığını da tüm dünyaya duyurdu.
Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc.’ninadını 'Meta' olarak değiştirdi. Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" dedi.
Facebook'un gerçek dünyayı artırılmış ve sanal gerçeklikle birleştirerek oluşturacağı bu yeni 'evreni' iş modelinin merkezine alması blokzincir üzerinde benzer teknolojiler üzerinde çalışan platformların kripto paralarında sert yükselişlere yol açtı.
Bu yükselişlerden en dikkat çekeni Decentraland 'evreninin' parası olan MANA'da yaşandı. Zuckerberg'in açıklaması öncesi 0.85 dolar civarında seyreden MANA bugün itibarıyla 3.51 dolara yükseldi. Yani yaklaşık 3 günde yatırımcısına yüzde 313 kazandırdı.
İŞLEM HACMİ ETHEREUM'U İKİYE KATLADI
MANA böylece 6.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 35. kripto para konumuna yükseldi. MANA son 24 saatte 32 milyar dolarlık işlem hacmiyle Ethereum'un işlem hacmini neredeyse 2'ye katladı.
3 boyutlu bir sanal gerçeklik dünyası olan Decentraland, 2015 yılında Ethereum blokzinciri ilk oluşturulduğunda iki boyutlu olarak tasarlanmıştı. Zaman içinde yatırımcı ve kullanıcı sayısının artmasıyla bu sanal dünya giderek daha gerçekçi bir hale gelmeye başladı.
ARAZİ ALINIP SATILIYOR
Decentraland'de sanal olarak arazi alınıp satılabiliyor. Bunun yanında söz konusu evrende firmalar dükkan ve temsilcilik açabiliyor. Örneğin uluslararası müzayede evi Sotheby's haziran ayında genel merkezinin bir benzerini Decentraland'de açarak dijital sanat galerisi oluşturdu.
New York merkezli dijital emlak yatırım firması Republic Realm de Decentraland'de 913 bin dolara 259 parsel satın aldı. Firma bu bölgeyi Matajuku isimli bir sanal alışveriş caddesine dönüştüreceğini açıkladı.
Decentraland'de her türlü sanal hizmet ve 'mal' alınıp satılabiliyor. Tüm bu işlemlerde MANA kullanılıyor. Metaverse'e ilgi arttıkça bu paraya da ilginin artacağına yönelik beklenti hızlı bir değer artışına yol açtı.
Decentraland evreninde arazilerin fiyatı gerçek dünyadaki gibi çevresinin gelişimi ve ne kadar merkezi olduğuna göre değişiyor.
Uzun süre bu platforma şüpheyle yaklaşılsa da Facebook'un açıklamasının ardından yatırımcılar şu an için yeni 'evrenlere' karşı daha açık görüşlü hale gelmişe benziyor.
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