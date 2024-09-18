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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de " Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:22
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        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi.

        Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, sahte fatura alan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor. Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere dahil olan meslek mensuplarını da mercek altına aldı. Bazı meslek mensuplarının, hizmet verdiği mükelleflerin büyük bölümünün sahte fatura düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu, aralarında yoğun fatura trafiği bulunduğu belirlendi.

        Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının sahte belge düzenleyicisi olduğu, başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

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        Bu çalışmalar neticesinde meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterleri yeniden belirlenecek, çalışmalarda özellikle yapay zeka imkanlarından da yararlanılacak.

        Bakanlığın yürüttüğü analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan kişilerden fatura alan yaklaşık 4 bin 500 büyük mükellefin ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin ağırlığına göre vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılması öngörülüyor.

        "DÜNYA ÖRNEKLERİNE UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Şimşek, "Bu yeni strateji çerçevesinde dünya örneklerinde olduğu gibi fatura, fiş düzenlemeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasıyla organize hareketlerle vergi suçu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve mücadele yöntemlerini devreye alıyoruz." dedi.

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        Özellikle sahte belge düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret eden Şimşek, organizasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla birden fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı yapı oluşturulduğunu, bu organizasyonlarda özellikle son dönemde e-arşiv faturalarının kullanıldığını, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme kaydedilen telefon numaralarının takibi dahil geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

        Bakan Şimşek, bu yapı nedeniyle sahte belge düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu noktada organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zeka imkanlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yaparak teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde. Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak. Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek sahte fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz."

        "VERGİDE ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" paylaşımında bulundu.

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