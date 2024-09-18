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        Haberler Dünya İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor? | Dış Haberler

        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?

        Dün akşam saatlerine doğru dünyanın gözü bir anda Lübnan'da çağrı cihazlarında eş zamanlı yaşanan patlamalara kilitlendi. Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı, 12 kişi öldü. Hizbullah saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu, İsrail'den henüz açıklama geldi. İsrail-Lübnan hattında neler yaşandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:16
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        • 1

          İsrail-Lübnan hattındaki gerilim, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasının ardından yükseldi.

          Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 2'sinin çocuk olduğu bildirildi. Patlamalarda 8 yaşında bir kız çocuğunun da öldüğü açıklanmıştı.

          Şu ana kadar 9 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı.

        • 2

          3 bine yakın kişinin yaralandığı patlamalarda, yaralananların 170'inin durumun kritik olduğu ifade edildi.

        • 3

          İsrail tarafından benzeri görülmemiş bu saldırı, 7 Ekim'de başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla bölgede artan gerilimi daha da artırma riski taşıyor.

          ABD'li yetkililer, İsrail'in siber saldırısından önceden haberdar olmadıklarını söyledi.

        • 4

          Neler biliniyor?

          Hizbullah, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in eyleminin yanıtsız kalmayacağını açıkladı. CNN, saldırının İsrail istihbarat servisi Mossad ile İsrail ordusu arasındaki ortak bir operasyon olduğunu öğrendi.

          Lübnan hükümeti saldırıyı "İsrail'in saldırganlığı" kınadı. İsrail, patlamalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmayı reddetti. İran da patlamaları "İsrail terörizmi" olarak adlandırdı.

        • 5

          Çağrı cihazlarını kim yaptı?

          Tayvan merkezleri çağrı cihazı şirketi Gold Apollo, AR-924 model çağrı cihazlarının Macaristan merkezli bir dağıtımcı olan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini söyledi.

          CNN'e konuşan bir yetkili, Tayvan'ın Gold Apollo çağrı cihazlarını Lübnan'a veya Orta Doğu'ya gönderildiğine dair bir kayıt olmadığını söyledi.

        • 6

          Çağrı cihazları nasıl patladı?

          New York Times'ın haberine göre, İsrail, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdi. Cihazlara, uzaktan patlatma için bir anahtar yerleştirildi.

        • 7

          İran büyükelçisi yaralandı

          İran devlet medyasına göre, İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani, iki büyükelçilik çalışanıyla birlikte Beyrut'ta yaralananlar arasındaydı.

        • 8

          Lübnan'daki hastaneler çağrı cihazlarının patlamasının ardından binlerce yaralıyı tedavi etmek için uğraşıyor. Yaklaşık 200 kişinin durumu kritik.

        • 9

          Uçuşlar durduruldu

          Air France ve Lufthansa Perşembe gününe kadar Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı. Air France ayrıca Perşembe gününe kadar Beyrut uçuşlarını da askıya aldığını açıkladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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