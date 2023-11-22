Malazgirt Nerede? Malazgirt Hangi İlde, Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Malazgirt Nerede? Malazgirt Hangi İlde, Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

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"Yurt Açan Savaşı" olarak da isimlendirilen Malazgirt, gerek doğası gerekse gerçekleşen savaş dolayısıyla oldukça merak edilmektedir. Türkler için tarihi bir zaferi barından Malazgirt, tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilebilecek pek çok güzelliği sınırları içerisinde barındırmaktadır. Malazgirt nerede ve nereye bağlı? Malazgirt ovası nerede? Malazgirt nerenin ilçesi? İşte, merak edilen detaylar.

Malazgirt Nerede?

Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesidir ve Muş ilinin merkezine 137 km uzaklıkta bulunmaktadır. Muş il merkezine en uzak olan ilçedir ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Sahip olduğu konum itibariyle Erzurum, Ağrı ve Van ilinin orta noktasında yer alır. Günümüze değin pek çok tarihi ve kültürel yapıya ev sahipliği yapmıştır. Bu özellikleri nedeniyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

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Malazgirt’te gezilebilecek pek çok yer bulunmaktadır. Tarih sahnesinin en ince detaylarına günümüze ulaşan tarihi yapılar sayesinde şahitlik edebilirsiniz. Bu yerler şunlardır:

Zafer Anıtı

Yılanlı Kuyu

Tıkızlı Kalesi

Katerin Zincirli kalesi

Bostankale Kalesi

Malazgirt Ovası

Kız Köprüsü

Selçuklu döneminden kalma olan Hatun Köprüsü

Urartulara ait Bostankale Höyüğü

Urartulardan kalma Malazgirt Kalesi

Malazgirt turistik ilçelerden biri olduğundan dolayı her yıl yoğun bir turist ziyaretiyle karşılaşmaktadır. Farklı dönemlerden günümüze ulaşmayı başaran yapıları ziyaret etmek isteyenleri bir yandan da Malazgirt’in doğal güzellikleri karşılamaktadır.

İlçe sembolü olan Malazgirt Kalesi'ni görmekle işe başlayabilirsiniz. Tarihi Urartulara kadar uzanan kale, Diyarbakır surlarıyla benzer özelliklere sahiptir. Kalenin surları 1750 metreye uzanmaktadır. Günümüzde ise mesire yeridir. Kale Parkı, Avrupa'nın en güzel parklarından biri olarak seçilmiştir. Zafer Anıtı ise Kültür Bakanlığı tarafından 1989 yılında yapılan 42 metre yüksekliğe ulaşan bir anıttır. Anıt sütunları arasındaki boşluklar Türklerin Anadolu’ya geçişini, sütunlar ise Anadolu’nun Kapısını simgelemektedir. Anıtların bulunduğu yerde 26 Ağustos'ta kutlamalar yapılır.

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Malazgirt Nereye Bağlı?

Malazgirt ilçesi Muş iline bağlıdır. Yüzölçümü 1534 Km2'dir. İlçenin Muş iline karayolu uzaklığı 137 km'dir; Muş'a en uzak ilçe olup aynı zamanda Muş’un en büyük ilçesidir. İran ile Türkiye arasındaki gümrük kapısı olan Kapıköy'e 156 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Malazgirt ve çevresi tarih boyunca şu devletlerin egemenliği altında kalmıştır: Asurlular, Hasaniler, Urartular, İskitler, Ermeniler, Gürcüler, Medler, Pers, Roma, Partlar, Sasani, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Ahlatşahlar, Anadolu Selçukluları, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur, Eyyubi, Osmanlı, Safeviler. Daha sonraları tekrar Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Urartular dönemi, Pers Dönemi, Ermeni Krallığı dönemi, 1071 Malazgirt Savaşı ve Selçuklu dönemi ilçe tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. 1071'de Selçuklu sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizanslıları yenmesiyle birlikte Türk tarihi yeniden şekillenir.

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Malazgirt Ovası Nerede?

Muş şehir alanının doğu bölgesinde yer alan Malazgirt Ovası, çok geniş bir bozkır görünümüne sahiptir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 450 km2 olduğu tahmin edilen ova, Murat ırmağının kuzey batısından geçmektedir. Güney kısmında yer alan Süphan Dağı ile uzantıları sebebiyle Van Gölü'nden ayrılmaktadır. Malazgirt Ovası, tektonik kırılımlar ve depremler sonucunda oluşmuş, geniş tabanlı bir ovadır.

Malazgirt Nerenin İlçesi?

Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesi olarak bilinmektedir. Doğusunda Patnos, batısında Bulanık, güneyinde Ahlat, kuzeyinde ise Murat Nehri ile çevrilidir. Ovası, tarihi ve kalesi ile ünlüdür. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan Malazgirt, pek çok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındırmaktadır.

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