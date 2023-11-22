Salda Gölü Nerede? Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir ve Hangi Şehirde?

Salda Gölü Nerede? Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir ve Hangi Şehirde?

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Türkiye’nin Maldivleri olarak da isimlendirilen Sahra Gölü, yaklaşık olarak 180 metre derinliktedir. Magnezyum bakımından da oldukça zengin olduğundan dolayı kumsalı bembeyaz bir görünüme sahiptir. Salda gölü nerede ve hangi şehirde? Salda gölü nereye bağlı? Salda gölü özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Salda Gölü Nerede?

Tertemiz suları, bembeyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle oluşan bu güzel manzara ilkbahar ve sonbahar aylarında 38 farklı su kuşu türüne ev sahipliği yapmaktadır. Doğası gereği etrafı pek çok bitki ve hayvan türleriyle çevrelenmiştir. NASA’nın “Ayakkabı ile bile gezilmemesi gerekli” dediği Salda Gölü, size dünyadaki cennetin kapılarını aralamaktadır. Son yıllarda doğal güzelliği sebebiyle popülaritesi artan Salda Gölü tabiri caizse ziyaretçi akınına uğramaktadır. Burada bize düşen görev bu tabii güzelliği korumak ve zarar vermemektir.

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Yer yer seyrelmiş çam ve meşe ormanlarının kapladığı kireçtaşı ve serpantin yamaçlarla çevrili olan, kıyısında küçük alüvyal ovalar yer alan gölün suyu hafif tektoniktir. 184 metreye ulaşan derinliğiyle ülkemizin en derin göllerinden biri olan Salda Gölü, az tuzlu ve yüksek alkalinli bir göl olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bu doğa harikası göl ülkemizin hangi bölgesinde yer almaktadır? Salda Gölü, Türkiye'nin Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta bulunmaktadır. Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer almaktadır.

Salda Gölü Hangi Şehirde?

Göl her sene özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Kimi ziyaretçiler unutulmaz bir ana şahitlik yapmak için fotoğraf çekilmekte kimi ziyaretçiler ise cilt hastalıklarına şifa aramak için göle gelmektedir. Bu yönüyle de sağlık turizmine katkı sağladığını söylemek mümkün. Salda gölü Burdur ilimizde yer almaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometre, Salda Gölü’ne hava yoluyla ya da kara yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Salda Gölü Nereye Bağlı?

Ülkemizin en derin 3. gölü olan Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlıdır. Ülkemizin en temiz sularından birine sahip olan göl, gerek kalitesi gerekse temizliğiyle ziyaretçileri kendine çekmektedir. Çevresinde yer alan tabiat parkı doğaseverler için vazgeçilmez konumlardan biri haline dönüşmüştür. Göle yakın bölgelerde kamp yapabilir, bisikletle tura çıkabilir ya da yürüyüş yapabilirsiniz. Doğal manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu göl için en merak edilen soruların başında bölgeye ulaşım nasıl sağlanacağı gelmektedir. Bölgeye ulaşım için ilk olarak Burdur’a gitmeli, oradan da Salda Gölü’ne geçmelisiniz. Araçla gitmeyi tercih etmeyenler hava yoluyla Isparta, Denizli ya da Antalya'ya gidebilir, buradan şehirlerarası otobüslerle önce Burdur’a ardından minibüslerle Yeşilova’ya geçebilirler.

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Salda Gölü Özellikleri

Turkuaz renginin sunduğu güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlar. Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alan göl, ülkemizin en temiz göllerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyu bileşiminde bulunan magnezyum, soda ve kil kimi cilt hastalıklarının tedavisinde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu göl suyu sivilcelere de iyi geldiği belirtilmiştir. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada yer almaktadır. Gölün arka tarafında kalan bitki örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu; göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapmaktadır.

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