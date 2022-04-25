908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya’dan ülkelerine gönderildi.
22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya’dan planlanan 4 charter uçuşun sonuncusu ile 227 Afganistan uyruklu göçmenler Malatya Havalimanında Kabil’e sorunsuz şekilde gönderildi. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde 3 gündür işlemleri süren ve işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'nden alınan göçmenler, Malatya Havalimanı’ndan 227 kişilik kafile halinde ülkelerine gönderiliyor. Son kafilenin de gönderilmesi ile Malatya’dan toplam 908 Afganistan uyruklu göçmen ülkelerine gönderildi. Malatya’dan yapılan bu son uçuş ile birlikte 27 Ocak tarihinden itibaren Afganistan’a 30 charter düzenlendiği ve sadece bu seferler ile 6 bin 805 Afganistan uyruklu vatandaşın ülkelerine dönüşünün sağlandığı bildirildi. Türkiye genelinde bu yıl toplam 11 bin 36 Afgan vatandaşının sınır dışı edildiği belirlendi.
Öte yandan, Malatya Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklu şahıs da 27 Nisan’da Ankara’dan ülkelerine geri gönderilecek.
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