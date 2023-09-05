Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Eylül günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...