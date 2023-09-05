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        Haberler Gündem Malatya ve Kayseri'de deprem! 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Malatya ve Kayseri'de deprem! İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Eylül Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Eylül sabahın ilk saatlerinde Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 08:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 08:15
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Eylül günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya Samnadağ'da saat 02:42'de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          KAYSERİ SARIZ SALLANDI

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre saat 03:13'te Kayseri Sarız'da deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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