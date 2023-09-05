Malatya ve Kayseri'de deprem! İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Eylül Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Eylül sabahın ilk saatlerinde Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Eylül günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...
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MALATYA'DA DEPREM!
Malatya Samnadağ'da saat 02:42'de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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KAYSERİ SARIZ SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre saat 03:13'te Kayseri Sarız'da deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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