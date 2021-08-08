Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescilli "Malatya kayısısı"nda 2019-2020 sezonunda 96 bin 400 ton dış satım gerçekleştirildi, karşılığında ise 252 milyon dolar gelir elde edildi.
Kayısıda 2020-2021 sezonunda ise 87 bin 121 ton ihracat yapıldı, 291 milyon 749 bin dolar gelir sağlandı.
Kuru kayısının en fazla ihraç edildiği ülke, başında ABD geldi. ABD'ye 45 milyon 864 bin dolarlık 13 bin 167 ton kayısı ihracatı yapıldı.
Bu ülkeyi 28 milyon 654 bin dolarlık dış satımla Almanya, 25 milyon 837 bin dolarla Fransa takip etti.
SON İKİ YILDIR KURU KAYISIDA İSTİKRAR YAŞANIYOR
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, son iki yıldır kuru kayısı ihracatından çok istikrarlı bir dönem yaşandığını belirtti.
Kayısının dünya pazarında raf değerinin 4 milyar dolara ulaştığını, Malatya'nın bu pazar payından maksimum düzeyde faydalanması gerektiğini vurgulayan Özcan, şehrin 500 milyon dolar ihracat hedefiyle yoluna devam etmesi gerektiğini aktardı.
Özcan, geçen sezonda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kayısı ihracatının devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınına rağmen, insanların hayatlarının kısıtlandığı, evde oturmak zorunda oldukları bir dönemde kuru kayısı ihracatı yüz güldürdü. Ülke ve kent ekonomisi açısından başarılı bir sezonu geride bıraktık. 1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 87 bin 121 ton kuru kayısı ihracatına karşılık ülke ekonomisine 291 milyon 749 bin dolar katkı sağladık. Bir önceki sezona göre 10 bin ton daha az ürün satarak, 30 milyon dolar daha fazla gelir elde ettik."
Önemli olanın kuru kayısı ihracatını istikrarlı şekilde devam ettirmek olduğuna dikkati çeken Özcan, "Her türlü aktörle piyasayı dizayn edecek şekilde 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefimize doğru emin adımlarla yolumuza devem edeceğiz." dedi.
Özcan, kuru meyve grubunda kayısının ülke ekonomisinin yüzünü güldürdüğünü anlatarak, 115 ülkeye kayısıyı satan ihracatçılara teşekkür etti.
İHRACATTA ÇİN HEDEFİ
Yeni pazar arayışlarının devam ettiğini hatırlatan Özcan, Kovid-19 kısıtlamaları ortadan kalktıkça dünyadaki önemli fuarlara katılım sağlayacaklarını, yeni pazarlar arayacaklarını söyledi.
Almanya, Fransa fuarları ile Pekin'de gerçekleştirilen gıda fuarına gideceklerini belirten Özcan, "Dünyada en büyük alıcımız olan ABD'ye ihracatımız yüz güldürdü, 13 bin 167 ton ihracat gerçekleştirdik. Çin gündemimizin birinci maddesi, Çin'e olan ihracatımızı geçen sezonun iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Uzak Doğu pazarı kayısıya aç ve açık olan bir pazar." ifadelerini kullandı.
En fazla kuru kayısı ihracatı yapılan ilk 10 ülke ile ihracat rakamları ise şöyle oluştu:
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