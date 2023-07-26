Malatya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K. yönetimindeki otomobil ile Ö.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.
AA'nın haberine göre; kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.