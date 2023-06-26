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Depremden etkilenen Malatya'da musluk suyu içilebilir hale döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da musluk suyunun içilebilir hale geldiği, mahallelere yerleştirilen su bidonlarının ise sıcak havanın etkisiyle bakteri riskine karşı artık doldurulmayacağı bildirildi

Giriş: 26.06.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da musluk suyu içilebilir hale döndü
AA

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehri besleyen içme suyu kaynaklarında bulanıklık oluştuğu hatırlatıldı.

Vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için geçici süreliğine tüm mahallelere plastik su tankları yerleştirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak sıcaklığın artması nedeniyle su tanklarında bakteri üreme riski ortaya çıkmıştır. Bu nedenle su tankları tekrar doldurulmayacaktır. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan kaptajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu konu ile ilgili bir açıklama yapmış olup, suyun içilebilirliğiyle ilgili bir sakınca görünmemektedir. Günlük olarak farklı laboratuvarlarda içme suyumuz analiz edilmektedir. Suyumuz deprem öncesi değerlerine dönmüştür."

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