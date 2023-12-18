Malatya'da kamyonetten düşen kişi öldü
Malatya'da yükleme yaptığı kamyonetin üzerinden, dengesini kaybetmesi nedeniyle düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin üzerinden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osman Çubuk (56), Sürgü Mahallesi'nde kamyonetin üzerinde araca boru yüklediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
AA'nın haberine göre; yaralanan Çubuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çubuk, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.