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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

        Malatya'da işçi servisi ile otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen işçi servisinin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 06:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:03
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        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
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        Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre; kaza, 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

        OTOMOBİL SAVRULDU, SERVİS ARACI DEVRİLDİ

        Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

        Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü olduğu ileri sürülen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cumali Ekici'nin cenazesi ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekipleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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