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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cherki'den Galatasaray ve transfer kararı! - Galatasaray Haberleri

        Cherki'den Galatasaray ve transfer kararı!

        Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ilgilendiği ve Lyon ile sözleşmesinin son senesine giren Rayan Cherki'nin transfer konusunda kararını verdiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:17
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ilgilenirken; fırsat transferi olarak da Rayan Cherki'yi listesine eklemişti.

        • 3

          Fransız yıldızla ilgili temaslar sürerken, G.Saray'ın son güne kadar ısrarcı olacağı kaydedilmişti.

        • 4

          Fransız basını, 21 yaşındaki on numaranın G.Saray konusunda kararını verdiğini yazdı.

        • 5

          CHERKI'DEN G.SARAY'A RET!

          Foot Mercato'nun haberine göre; Rayan Cherki kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ın teklifini reddetti.

        • 6

          Haberin detaylarında Fransız yıldızla PSG, Dortmund, Leipzig, Lazio ve Fulham'ın ilgilendiği belirtildi.

        • 7

          L’Equipe'in haberine göre ise; Lyon'un yakın zamanda Cherki ile yeni sözleşme konusunda anlaşabileceği vurgulandı.

        • 8

          2025 yazında mukavelesi sona erecek Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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