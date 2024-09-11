Cherki'den Galatasaray ve transfer kararı!
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ilgilendiği ve Lyon ile sözleşmesinin son senesine giren Rayan Cherki'nin transfer konusunda kararını verdiğini yazdı.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ilgilenirken; fırsat transferi olarak da Rayan Cherki'yi listesine eklemişti.
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Fransız yıldızla ilgili temaslar sürerken, G.Saray'ın son güne kadar ısrarcı olacağı kaydedilmişti.
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Fransız basını, 21 yaşındaki on numaranın G.Saray konusunda kararını verdiğini yazdı.
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CHERKI'DEN G.SARAY'A RET!
Foot Mercato'nun haberine göre; Rayan Cherki kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ın teklifini reddetti.
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Haberin detaylarında Fransız yıldızla PSG, Dortmund, Leipzig, Lazio ve Fulham'ın ilgilendiği belirtildi.
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L’Equipe'in haberine göre ise; Lyon'un yakın zamanda Cherki ile yeni sözleşme konusunda anlaşabileceği vurgulandı.
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2025 yazında mukavelesi sona erecek Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...