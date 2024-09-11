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        Haberler Dünya Harris canlı yayında yeni düelloya hazır, Trump ise gönülsüz | Dış Haberler

        Harris canlı yayında yeni düelloya hazır, Trump ise gönülsüz

        ABD'de Demokrat Partili başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası ekibi, Cumhuriyetçi Donald Trump'la canlı yayında bir kez daha karşılaşmaya hazır olduklarını bildirdi. Trump ise "Harris fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" dedi. Amerikan medyasının büyük bölümüne göre, dün akşam Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı ilk kez canlı yayında karşı karşıya getiren tartışma programından Harris galip çıktı ancak başkanlık yarışı halen başa baş seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:35
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        Harris hazır, Trump gönülsüz
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        Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile dünkü canlı yayın tartışmasının ardından ikinci bir tartışma programına hazır olduklarını açıklarken, Trump ise Harris'i yendiğini ve yeni bir münazaraya gerek duymadığını belirtti.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris ile Trump arasındaki yarış da giderek kızışıyor.

        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
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        Dün akşam ABC News kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasının yansımaları devam ederken, iki taraf da münazaradan galip çıktıklarını savundu.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'a karşı net bir üstünlük kurduklarını savunarak, "İnsanların bu akşam gördüğü ve ekim ayındaki ikinci tartışmada görmeleri gereken şey bu. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki ya Donald Trump?" yorumunu yaptı.

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        İkinci tartışmayla ilgili açıklamalara Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yanıt veren Trump ise "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" ifadesini kullandı.

        Fox News kanalına da konuşan Trump, dün akşamki tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini ve Harris'in yeni bir tartışma programı önerisine sıcak bakmadığını belirtti.

        Harris ile Trump, dün akşam ABC News kanalında yayınlanan ilk ve muhtemelen tek canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, dış politikadan kürtaj tartışmalarına kadar pek çok konuda görüşlerini ortaya koymuştu.

        ABD BASINI NE DEDİ?

        Amerikan medyasında dünkü tartışmayla ilgili çok sayıda haber ve analiz yer alırken, medyanın büyük bölümünde Harris'in Trump'a kıyasla biraz daha iyi performans gösterdiği fikri öne çıktı.

        Yorumcuların çoğu, Harris'in özellikle kürtaj, göçmenler ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili başlıklarda Trump'ın söylemlerini geri püskürttüğünü ve bu başlıklarda daha dengeli mesajlar verdiğini vurguladı.

        Trump'ın beklenen performansını sergilediğini ancak bazı anlarda Harris'in "tuzaklarına" düştüğünü savunan yorumcular, bununla beraber, Harris'in performansında da sorunlar olduğunu dile getirdi.

        Afganistan'dan geri çekilme ve Biden yönetiminin bugüne kadarki performansıyla ilgili başlıklarda Harris'in etkisiz kaldığını vurgulayan analizciler, Trump'ın ise özellikle "bazı yasa dışı göçmenlerin evcil hayvanları yediği" iddiası gibi ifadelerinin izleyicilere yanlış mesajlar verdiği noktasında birleşti.

        KARARSIZLARDA CİDDİ DEĞİŞİM YOK

        Öte yandan CNN, Washington Post ve New York Times gibi ana akım medyada yer alan haberlerde, dün akşamki tartışma programının kararsız seçmenler üzerinde büyük bir etki yaratmadığı kaydedildi.

        Ülkenin farklı yerlerindeki kararsız seçmenlerin görüşlerini derleyen söz konusu haberlerde, Harris'in kısmen daha iyi bir performans sergilemesine rağmen kendini Biden'dan ayrıştıracak ve Trump karşısında net favori olacak düzeyde konumlandıramadığına işaret edildi.

        Ülke geneli anketlerde halen iki rakibin kafa kafaya olduğuna da işaret edilen haber ve analizlerde, başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kala hala Harris ile Trump'ın başa baş bir yarış içinde olduğu vurgulandı.

        ABD'de ülke geneli anketleri yayımlayan Real Clear Politics adlı haber platformuna göre, Harris, anketlerin ortalamasına göre yüzde 48,4, Trump ise yüzde 47,3 ile yarışı götürüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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