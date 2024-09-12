Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 8 Eylül günü gözaltına alındıktan sonra Narin'in cansız bedenini çuvala koyarak dere yatağına götürüp gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın tüyler ürperten ifadelerinin detayları ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTA 3 SAYFALIK İFADE VERDİ Jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin bir kısmı yayınlanmıştı. Bahtiyar'ın savcılığa verdiği 3 sayfalık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Kan donduran ifadelerde, Nevzat Bahtiyar, o gün neler yaşandığı, Narin'in cesedini nerede teslim aldığı,Salim Güran'ı nerede gördüğü, cinayetin nerede, nasıl ve neden işlendiğiyle ilgili iddialarda bulundu. İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki tam ifadesi: "SU ARIZASI İÇİN ARADIM" "İkametinde bulunduğum sırada yemek yedim, namaz kıldım ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca dinlendim. Daha sonra ikametimizin şebeke suyu kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı ve yakın arkadaşım olan Salim Güran'ı herhangi bir telefon uygulaması kullanmaksızın normal hat üzerinden aradım. Kendisine benim ikametime gelen su hattında bir sorun olduğunu ve içme suyumuzun akmadığını söyleyerek kendisinden su kesintisine ilişkin arızanın giderilmesini istedim." "AĞAÇLARI SULAMAYA BAŞLADIM" "Bunun üzerine Salim Güran bana "Ben arıza için yetkilileri ararım" dedi. Daha sonra aramızda herhangi bir konuşma olmadı. Bu konuşmanın hemen sonrasında ikametimden çıkarak bana komşu olan annemin ikametinden su hortumu marifetiyle ikametimin önünde bulunan ağaçları sulamaya başladım." "Her ne kadar annemle komşu olsak da ikametlerimize gelen su hatları farklı olduğundan ve sadece benim ikametime gelen su hattında arıza bulunduğundan dolayı annemin ikametinden su alabildim."

"SALİM GÜRAN ARİF GÜRAN’IN İKAMETİNDEN BANA SESLENDİ" Şüpheli Salim Güran Nevzat Bahtiyar ifadesinde, Narin’in eviyle kendi evinin arasında 100 metre bir mesafe olduğunu ve o ev yüksekte olduğu için seslenildiğinde duyulduğunu belirterek şöyle devam etti: "İkametimin önündeki ağaçları sulamaya başladıktan yaklaşık olarak 15 dakika sonrasında ikametimden yaklaşık olarak 100 metre mesafede ve benim ikametime göre yüksekte kalan Arif Güran'a ait ikametin bahçesinden Salim Güran bana seslenerek benle işinin olduğunu, aracıyla yanıma geleceğini ve hazırlanmam gerektiğin söylemesi üzerine bende ağaç sulama işini bırakarak ikametimin önünde Salim Güran'ı beklemeye başladım." "BENİ HEMEN TAKİP ET" "Bu sırada etrafta herhangi bir kişi veya araç göremedim. Akabinde birkaç dakika sonrasında Salim Güran 47 KF 388 plakalı aracıyla ikametimin önüne köy içerisinde bulunan okul tarafından değil de cami tarafından gelerek durdu. Bana "hemen arabana bin ve beni takip et" dedi. Bu sırada Salim Güran'ın kullandığı araç içerisinde herhangi bir kimseyi ya da battaniyeyi göremedim. Salim Güran'ın aracıyla hareket etmesi üzerine bende oğlum adına kayıtlı ancak benimde kullandığım araçla kendisini takip etmeye başladım" "İLERDE YAN YANA DURDUK" Ancak ikametimden yaklaşık olarak 50 metre uzaklıkta mezarlığa doğru giden parke taşları ile döşeli yolda ağaçların etrafı kapattığı ve 09/09/2024 günü yer gösterme işleminde gösterdiğim yerde yolun gidiş istikametine göre solunda durması üzerine bende aracımla gidiş istikametine göre sağ tarafında Salim Güran'ın aracının yanında durdum."

"BEN ARİF”İN KIZINI ÖLDÜRDÜM" "Bu sırada Salim Güran'ın aracın sağ ön yolcu kısmındaki camını açması üzerine sağ ön yolcu koltuğunda bulunan içerisinde bir çocuğun sarılı olduğunu anladığım battaniyeyi gördüm. Daha sonra Salim Güran'ın araçtan inip, aracın arka kısmından bana doğru yürümesi üzerine bende aracımdan indim. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek Ben Arif'in kızını öldürdüm, sağ parmağı ile Egertutmaz Deresi'nin bulunduğu bölgeyi göstererek sende bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm diyerek tehdit etti." "KORKTUM TEKLİFİNİ KABUL ETTİM" "Bende köyde herhangi bir maddi gücüm ve akraba çevrem olmadığından Salim Güran'ın da köyün muhtarı, akraba çevresiyle birlikte maddi olarak güçlü olduğunu bildiğimden bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklini kabul etmek zorunda kaldım. Salim Güran'ın teklifini kabul ettikten sonra bana bu sene mısır hasadını kaldırdıktan sonra 200.000 TL para da vereceğini söyledi." "NEDEN VE NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SORMADIM" "Bu sırada olayın heyecanıyla Salim Güran'a, Narin Güran'ı neden öldürdüğünü ya da nasıl öldürdüğünü sormadım. Akabinde Salim Güran'ın aracının sağ ön yolcu koltuğunun üzerinde battaniyeye sarılı halde bulunan Narin Güran'ın cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerine bıraktık."

"NARİN'E AİT İKİ TERLİĞİ DE ALDIM" Ayrıca Narin Güran'a ait iki adet terliği de Salim Güran'ın aracının sağ ön yolcu koltuğu paspaslarının üzerinden alarak aracımın içerisine ben kendim bıraktım. Cesedi benim aracıma bıraktıktan sonra Salim Güran cesedin sarılı olduğu battaniyeyi alarak aracının sağ ön yolcu koltuğunun üzerine bıraktı."

"BEJ RENKLİ BATTANİYE" "Battaniyenin rengini Jandarma görevlilerinin almış olduğu ifadede hatırlayamadığımı söylemiştim ancak daha sonradan düşündüğümde battaniyenin bej renginde olduğunu hatırladım. Ayrıca cesedi arabama aldığımızda etrafta herhangi bir kimseyi göremedim. Battaniyeyi alan Salim Güran aracıyla mezarlık istikametine doğru uzaklaştı ancak tam olarak nereye gittiğini göremedim. Ben ise aracımla geri geri ikamete doğru yanaşarak ikametimin önünde durdum." "NARİN'İ AVLUMDA ÇUVALA KOYDUM" "Aracımdan inerek hızlı bir şekilde ikametimin avlusunda bulunan içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir adet çuvalı boşaltarak getirdim ve aracımı içerisine girerek Narin Güran'ı baş kısmı aşağıda olacak şekilde çantası ve terlikleri ile birlikte çuvalının çerisine yerleştirdim."

"NARİN'İN BEDENİNİ KOLTUK ALTIMDA TAŞIDIM" Aracımla dereye doğru gittim. Arabayı park ettim. Narin'in cansız bedenini koltuk altıma alarak derenin kenarına hızlı bir şekilde yürüdüm. Bu sırada kesinlikle cesedi yere düşürmedim. Derenin kenarına indim. Çuvalın ağzını kapatmak istedim ancak etrafta ya da üzerimde herhangi bir ip olmadığından aklıma Narin'in omuzundaki çantasının kemeri aklıma geldi. Bunun üzerine çantasını omzundan alarak kemerini söktüm. Çantayı yine çuval içerisine bırakarak o kemerle çuvalı bağladım." "BOĞAZ TARAFINDAN İP İZİNE BENZER KIZARLIK" "Ben cesedi yerleştirirken kesinlikle ceset üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet yaralanması, bir kan izi ya da herhangi bir yaralama görmedim. Sadece Narin Güran'ın sağ kulağının arkasında boğaz bölgesinde ip izine benzer bir kızarıklık gördüm. Ayrıca çuvalı bağladığım sırada Narin’in hatırlamadığım bir ayağı dizinden itibaren çuvalın dışarı tarafından kaldı." "BOŞLUĞA BIRAKIP ÜZERİNE TAŞ KOYDUM" "Olayın şokuyla cesedi hemen kapatıp daha fazla uğraşmak istemedim. Daha sonra derenin kenarında bulduğum bir doğal boşluğa herhangi bir kazı yapmadan çuvalın içerisinde bulunan cesedi bıraktıktan sonra cesedin bölgesine 3 adet büyük taşla kamufle etmeye çalıştım ve ceset suyun içerisine girmiş oldu. Ancak kesinlikle cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım. Bu cesedi bırakma olayı yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Daha sonra dere kenarından çıkarak aracıma bindim. Stapilize yoldan çıktıktan sonra Özdemir köyünde ikamet eden baldızım Zeynep'in evine peynir almak için gittim."

"SALİM GÜRAN GÖSTERMELİK ARIYORDU" "Daha sonra eve gittim. Narin'in kaybolmasının duyulması üzerine ben de aramalara katıldım. 22.08.2024 günü sabah aramalara katıldım. Salim Güran da Jandarma ekipleri ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu. Arama yaptığımız esnada Salim Güran'ın da kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Salim Güran Jandarma görevlileriyle birlikte her gün göstermelik olarak arama yapıyordu." "KAYITLARIMI SİLDİM" "Ben olay günü olan 21.08.2024 günü ile yakalandığım güne kadar ki süreçte 23 plakalı aracımı kesinlikle yıkamadım. Ayrıca olay günü kesinlikle hiçbir şekilde telefonumu kapatmadım. Olaydan sonrada kesinlikle cep telefonumu değiştirmedim. Ancak olaydan hatırlayamadığım bir gün telefonumda bulunan görüşme kayıtlarını sildiğimi hatırlıyorum ama neden sildiğimi hatırlamıyorum. Olaydan önce veya sonra Salim Güran kesinlikle bana herhangi bir para ödemedi ve hesabıma para göndermedi." "SALİM GÜRAN’IN İKİ KADINLA İLİŞKİSİ" Nevzat Bahtiyar, son sayfadaki ifadesinde Salim Güran ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Salim Güran'ın hem Narin’in annesi hem de Narin'in bir amcasının eşiyle yani iki kadınla ilişkisinin söylentisi olduğunu belirterek ifadesine şöyle devam etti: Salim Güran'ın, Narin'in annesi ve amcasının eşi olan M. Güran ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum."

"NARİN İLİŞKİYİ GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ" "Benim olaya ilişkin sadece tahminim Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatması durumunda toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin Güran'ı öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim." "HERKES GİTMİŞTİ BİR TEK SALİM GİTMEMİŞTİ" "Salim Güran bu hususta da bana herhangi bir şey anlatmadı. Olay espasında da ben Yüksel Güran, Enes Güran ve Maşallah Güran'ı görmedim. Ben ayrıca Narin Güran'ı da görmedim. Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim ki; Salim Güran ile Arif Güran'ın kardeşleri olan Ethan Güran'ın oğlu olan Uğurcan Güran'ın 25.08.2024 günü düğünü yapılacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğunun düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıktıklarından dolayı Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak İçin Tavşantepe Mahallesi'nde kalmış olabileceğini düşünüyorum." "SALİM BENİ AHIRIN OLDUĞU NOKTAYDI" Zaten Salim Güran'ın olay esnasında ilk beni tepeden çağırdığı nokta Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzde belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp ikametine gitmesi üzerine direkt karşısında ikametin ahır olarak kullanılan bölümünde bir şey görmüş olabileceğini düşünüyorum."

"NARİN İKAMET DIŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ" "Aynı olayda Narin Güran terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de Narin Güran'ı ikamet dışında öldürüldüğünü göstermektedir. Narin Güran'ın cesedinin bulunacağını biliyordum. Narin Güran'ı ben öldürmedim ama Jandarma görevlilerinin beni yakalayacaklarından korkuyordum."

"BEN NARİN’İ ÖLDÜRMEDİM" Şüpheli Nevzat Bahtiyar Jandarma görevlileri ikametime gelince ben de bu olayı itiraf ettim. Olay tamamen yukarda anlattığım gibi gerçekleşmiştir. Ancak ben yukarıda da anlattığım üzere kesinlikle Narin Güran'ı öldürmedim, sadece Salim Güran tarafından bana cesedin teslim edilmesi üzerine götürüp Eğritutmaz Deresi'ne bıraktım. Dolayısıyla üzerime atılı Kasten Öldürme suçunu kabul etmiyorum. Ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur." *Haberin fotoğrafları AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir. İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı! Haberi Görüntüle Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu Haberi Görüntüle