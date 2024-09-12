Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

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Türkiye Narin için ağlarken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün adliyeye çıkarılan itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan köy imamı da serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI Gözaltında bulunan ve sabah işlemlerin ardından adliyeye götürülecek olan kişilerin kim oldukları da ortaya çıktı. 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün cansız bedeni bulunan Narin’ın soruşturmasıyla ilgili ilk 21 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından gözaltı sayısı 24'e yükselmişti. REKLAM GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU AKRABA ÇIKTI Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanması ve köy imamın serbest kalmasının ardından gözaltında 22 kişi kaldı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar Gözaltında yer alan isimler arasında Narin’in annesi, babası, kolu ısırılan ağabeyi ve amcalarının yanı sıra birçok akrabası bulunuyor.

Amca Salim Güran İşte gözaltındaki isimleri; Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, kolu ısırılan ağabeyi E.G. (18). amcaları Ö.F.G , B.G. , F.G. , K.G. , M.G. , H.İ.G. amca oğlu U.G., amca oğlu O.G., amca kızı M.G., amca kızı B.G., kuzeni M.K., kuzeninin oğlu D.G. yengesi M.G., yengesi M.G., halası A.K. , enişte M.Ş., Salim Güran'ın işçisi M.S., işçinin oğlu R.A. , Salim Güran'ın işçisi Ö.Y. REKLAM

AMCA VE İTİRAFÇI TEK KİŞİLİK KOĞUŞLARA ALINDI Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, tutuklanan amca Salim Güran, tutuklu bulunduğu cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik koğuşa alındığı öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapmasında Narin’in cesedini çuvalın içine koyup dereye attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’da cezaevinde tek kişilik koğuşa alındı. Bahtiyar mahkemedeki ifadesinde, amca için “Arif’in kızını öldürdüm cesedi yok et” dediğini iddia etmişti.