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        Haberler Dünya Dışişleri'nden kınama | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden kınama

        Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde imzalanan yol haritası anlaşmasını kınadı. Açıklamada "Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir" dendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:41
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        Dışişleri'nden kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanındaki işbirliği kınandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirten görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

        "ABD'NİN KIBRIS'TAKİ TARAFSIZ TUTUMUNA ZARAR VERMEKTEDİR"

        ABD makamlarınca geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekle ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.

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        "KIBRIS TÜRKÜNÜN GÜVENLİĞİ VE REFAHI HER KOŞULDA SAĞLANACAKTIR"

        Bu çerçevede bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

        Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir.

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