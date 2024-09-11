Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Elon Musk, Kamala Harris'e destek veren Taylor Swift'le alay etti

        Elon Musk, Kamala Harris'e destek veren Taylor Swift'le alay etti

        Ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD'deki başkan adaylarının düellosunun bitmesinin ardından Demokrat Partili Kamala Harris'e destek vereceğini açıkladı. Teknoloji milyarderi Elon Musk ise bunun ardından Swift'le ilgili bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ABD'li sanatçı Taylor Swift, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Elon Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Swift ile alay etti.

        Swift, Trump ve Harris'in başkanlık tartışmasının bitmesinin ardından Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

        Kasım'daki seçimlerde Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz'a oy vereceğini söyleyen sanatçı, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" dedi.

        Swift, "kaos ile değil de sükûnet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" dedi ve sandığa gidecek seçmenlere iki adayın da politikalarını dikkatlice inceleme çağrısı yaptı.

        REKLAM

        Dünyaca ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın web sitesinde paylaşılan ve kendisinin Trump'ı desteklediği izlenimini yaratan yapay zeka destekli bir video gördükten sonra siyasi tercihini açıklama ihtiyacı hissettiğini söyledi.

        Swift, video için "Yapay zeka ve yanlış bilgi yayılmasının tehlikeleri ile ilgili korkularımı gerçekten artırdı" dedi ve ekledi:

        "Bu yüzden bir seçmen olarak bu seçim ile ilgili planlarım konusunda oldukça şeffaf olmam gerektiği sonucuna vardım."

        Swift, 2020 seçimlerinde de Trump ile yarışan Demokrat aday Joe Biden'ı desteklemişti.

        Sanatçı, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirdi.

        Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirdi.

        Vance daha sonra yaptığı bir açıklamada Demokrat siyasetçilere yönelik "iğneleyeci" konuştuğu için böyle dediğini savunmuştu.

        Elon Musk, Swift'in paylaşımı ile alay etti

        Swift'in paylaşımına milyarder Elon Musk'tan tepki geldi.

        REKLAM

        Daha önce ABD başkanlık yarışında Trump'ı destekleyeceğini duyuran Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Swift'in "Çocuksuz Kedi Sahibi Kadın" sözleri ile alay etti.

        Musk, "Tamam Taylor... sen kazandın... sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım" dedi.

        Kullanıcıların bir kısmı Musk'ın paylaşımını "kadın düşmanı" ve "tüyler ürpertici" diyerek eleştirdi.

        Swift hayranları, Musk'a sanatçıdan özür dileme çağrısı yaptı.

        Başka kullanıcılar ise Musk ve Swift'in yan yana olduğu yapay zeka tarafından üretilmiş görseller paylaştı.

        Swift ya da Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Travis Kelce'den Musk'ın paylaşımına tepki gelmedi.

        12 çocuk sahibi Musk, üç çocuğunun velayetiyle ilgili eski sevgilisi müzisyen Grimes ile mahkemelik durumda.

        Dünyaca ünlü milyarderin ayrıca Neuralink isimli beyin çipi firmasındaki bir çalışanından üç çocuğu var.

        Musk, sık sık Batılı ülkelerde bir "nüfus çöküşünün" yaşanacağına dair komplo teorileri paylaşıyor.

        REKLAM

        2022'de Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda insanloğlunun soyunun sürmesiyle ilgili bir tartışmada "elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Neredeyse 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldı.

        Musk, platformun adını X olarak değiştirdi ve "ifade özgürlüğü" kapsamında birçok değişiklik yaptı.

        Musk'ın X'i almasının ardından platformdaki nefret söyleminde bulunan ve ırkçılık yapan paylaşımlarda büyük artış gözlemlendi.

        Neredeyse 200 milyon takipçisi olan Musk'ın kişisel hesabından yaptığı paylaşımlar sık sık eleştiriliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        #Taylor Swift
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İsrail BM okulunu vurdu
        İsrail BM okulunu vurdu
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa