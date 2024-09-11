Elon Musk, Kamala Harris'e destek veren Taylor Swift'le alay etti

ABD'li sanatçı Taylor Swift, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Elon Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Swift ile alay etti.

Swift, Trump ve Harris'in başkanlık tartışmasının bitmesinin ardından Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

Kasım'daki seçimlerde Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz'a oy vereceğini söyleyen sanatçı, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" dedi.

Swift, "kaos ile değil de sükûnet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" dedi ve sandığa gidecek seçmenlere iki adayın da politikalarını dikkatlice inceleme çağrısı yaptı.

Swift, 2020 seçimlerinde de Trump ile yarışan Demokrat aday Joe Biden'ı desteklemişti.

"Bu yüzden bir seçmen olarak bu seçim ile ilgili planlarım konusunda oldukça şeffaf olmam gerektiği sonucuna vardım."

Swift, video için "Yapay zeka ve yanlış bilgi yayılmasının tehlikeleri ile ilgili korkularımı gerçekten artırdı" dedi ve ekledi:

Dünyaca ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın web sitesinde paylaşılan ve kendisinin Trump'ı desteklediği izlenimini yaratan yapay zeka destekli bir video gördükten sonra siyasi tercihini açıklama ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Sanatçı, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirdi.

Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirdi.

Vance daha sonra yaptığı bir açıklamada Demokrat siyasetçilere yönelik "iğneleyeci" konuştuğu için böyle dediğini savunmuştu.

Elon Musk, Swift'in paylaşımı ile alay etti

Swift'in paylaşımına milyarder Elon Musk'tan tepki geldi.

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Daha önce ABD başkanlık yarışında Trump'ı destekleyeceğini duyuran Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Swift'in "Çocuksuz Kedi Sahibi Kadın" sözleri ile alay etti.