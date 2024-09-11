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        Haberler Spor Diğer Jude Bellingham'dan Sümeyye Boyacı'ya: Gerçek ilham kaynağı - Futbol Haberleri

        Jude Bellingham'dan Sümeyye Boyacı'ya: Gerçek ilham kaynağı

        Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Jude Bellingham ile bir araya geldi. İngiliz yıldız, Sümeyye ile birlikte yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşıp, "Gerçek ilham kaynağı" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:18 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:18
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        "Gerçek ilham kaynağı"
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        Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile Real Madrid'de oynayan İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi.

        Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı.

        21 yaşındaki milli sporcu, kendisi gibi etkinliğe davet edilen Bellingham ile çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

        Bellingham da kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek ilham kaynağı Sümeyye Boyacı" notuyla fotoğraflardan birine yer verdi.

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