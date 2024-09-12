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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Malatya'da otomobil ile çarpışan cip, refüje devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 04:13 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:02
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        Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra refüje devrildi.

        Kazada sürücülerle Abdulvahap Seçer (25) yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜLERİN DURUMU AĞIR

        Sürücülerin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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