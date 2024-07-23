Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada sürücü M.Ç. ile yolcular M.M.Ç, A.M.Ç, N.Z.Ç ve M.K. yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.