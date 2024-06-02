Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da iki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ö.G. idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi çevre yolu kavşağında A.L. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.L, A.K, Ö.G, A.K ve M.B. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü A.L. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.