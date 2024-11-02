Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Barguzu Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan binanın tadilatı sırasında 6'ncı katta bir işçi tarafından 1 adet el bombası ve çok miktarda çeşitli mermi bulundu. İhbar ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin binada gerçekleştirdiği incelemeler sonrası, çanta içerisindeki 1 adet içi boşaltılmış el bombası ve mermilere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

REKLAM advertisement1