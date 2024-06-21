Malatya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi Karadere mevkisinde, M.S. idaresindeki i 02 FR 414 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Zeynep Sakar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü M.S. ile Ö.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.