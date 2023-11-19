Kent merkezindeki geçici ticaret merkezinde ayakkabıcılık yapan esnaf Alaaddin Polat, depremde kent merkezindeki iş yerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi. Hasarlı iş yerinden malzemelerini çıkarabildiğini anlatan Polat, daha sonra devletin kendileri için geçici olarak yaptığı konteyner çarşıya yerleştiklerini ve burada ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Polat, şöyle konuştu: "Hamdolsun işlerimiz eskisi gibi olmasa da memnunuz. Tabii ki her tarafta biraz pahalılık var. Buranın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Açıkta olan esnaf arkadaşlarımız da inşallah bir an önce iş yerlerine kavuşur. Deprem konutları yapılıyor, kent merkezinde kalıcı iş yerlerinin yapılmaya başlandığını biliyoruz. Umutluyuz, devletimize güveniyoruz. İnşallah iş yerleri, evler yapılır. Malatya eski günlerine döner. Biz de mümkün olduğunca elimizi taşın altına koyacağız."

Konteyner iş yerlerine esnafın yerleştiğini, vatandaşların da alışverişe alıştığını aktaran Polat, "Kalıcı iş yerleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyoruz, temeller atıldı. Bazı ufak tefek sıkıntılar oluyor ama zor iş. 11 il, bunun üstesinden gelmek kolay değil ama Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi koşturuyor, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bir an önce iş yerlerimiz yapılır ve vatandaşımıza daha iyi hizmet sunarız." diye konuştu.