Toyota’nın pick-up modeli Hilux yenilendi. 1968 yılından bu yana yollarda olan model, elden geçirilen tasarımı ve yeni özellikleri ile dikkat çekiyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Hilux Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.
Aracın ön yüzünde yeni tampon ve ızgara dikkat çekerken, hem ön ve hem de arka LED aydınlatmalar dış tasarımdaki yenliği oluşturuyor.
Ayrıca, gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant seçeneği eklendiği de belirtiliyor.
Hilux'ın güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve yeni 8 inç boyutundaki bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Multimedya sisteminin Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildiği de verilen bilgiler arasında.
ÇEKİŞ SİSTEMİ YENİLENDİ
Edinilen bilgiye göre, Hilux'a mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel (4x2 çeker modellerde) etkisi yaratan yeni bir elektronik özellik eklendi.
Sistem rolantide motor hızını 850’den 680 d/dak’a düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk römork kapasite, yeni Hilux ile birlikte tüm 4x4 gövde tiplerinde (Tek Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı.
Yeni Hilux'ın ürün gamının zirvesinde yer alan Invincible donanımı da makyaj operasyonun getirdiği yenilikler arasında bulunuyor.
Invincible donanımında, modele özel olarak tasarlanan ön panjur ve tampon, şişkin çamurluklar, farklı kapı kolları, jant ve kasa kapağı tasarımları ile gövde altı koruması yer alıyor. Kabinde ise sürücüye özel yeni göstergeler, siyah metalik ve siyah krom detaylar, akıllı giriş anahtarı gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca çift kabinde arka kapı aydınlatması ve çift tonlu perfore deri koltuklar da donanımın içinde yer alıyor.
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