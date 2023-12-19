Fabrikada makineye elini kaptırdı
Bursa'da dokuma makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Recep B.'nin parmakları koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı
Bursa'da, sabah saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, Recep B. (42), çalıştığı dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırdı.
Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Recep B.'nin iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep B., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.