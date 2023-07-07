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        Cinayete teşebbüs! Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi

        İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği makas faciasından sonra bir dehşet daha kameraya yansıdı. İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda otoyolda makas atan sürücü, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi. Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 10:21
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
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        Ümraniye-Şile yolunda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletliyi sürükledi.

        DHA'nın haberine göre o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ümraniye Şile otoyolu üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, makas atarak trafikte ilerleyen sürücüye yanında seyreden motosikletli tepki gösterdi.

        Buna sinirlenen otomobil sürücüsü direksiyonu motosikletlinin üzerine kırarak iki yan şeride sürükledi.

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        Motosikletli şans eseri düşmeden yoluna devam etti. Makas attığı önü sürülen sürücü ise hızla ilerledi.

        O anlar ise arkadan gelen bir otomobildekiler tarafından görüntülendi.

        #haberler
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