09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.
Türkiye'den 153 ülkeye makarna ihraç edildiğini anlatan Külahçıoğlu, "Kalite anlamında rekabetçi bir konumdayız. Aynı zamanda ülkemizde yetişen durum buğdayı, dünya standartlarında ve çok kaliteli. Bu avantajlarımızı sektör olarak değerlendirdik ve dünyadaki hemen hemen bütün ülkelere makarna satar hale geldik" diye konuştu.
Külahçıoğlu, ihracat rakamlarına değinerek, "Makarna ihracatımız 2019'da bir önceki yıla oranla miktar anlamında yüzde 5.5 arttı ve 1 milyon 272 bin 928 tona ulaştı, değerde de yüzde 10'luk artışla son yılların rekorunu kırarak ülkemize 607 milyon 103 bin dolar döviz kazandırdık. 2020 yılında önceki dönemlerde yakaladığımız başarıları tekrarlayarak en az 1 milyon 300 bin tonluk ihracat hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
'YAĞIŞLAR İYİ GİTTİ'
Satış başarısında ham maddenin önemini vurgulayan Külahçıoğlu, şöyle devam etti:
"Buğdayda iyi bir hasat olacağını öngörüyoruz. Şu ana kadar ekim alanlarında yaptığımız kontrollerde de bunun yeterli olduğunu görüyoruz. Yağışlar da iyi gittiği için verimimizin de yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2020 yılının sektörümüz açısından iyi geçmesini bekliyoruz. Hasat öncesinde desteklerin açıklanması önemli. Makarnalık buğdayın fiyatının çiftçinin maliyetlerini karşılayacak ve dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek düzeyde açıklanmasını talep ediyoruz çünkü çiftçimiz kazandıkça ülkemizdeki ekim alanları artacaktır. Biz her zaman çiftçimizin ürünlerini doğru rakamlarla satmasını destekliyoruz."
Külahçıoğlu, Türkiye'de üretilen makarnalık buğdayın makarna üretimi için fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi.
ENGELE RAĞMEN DÜNYA İKİNCİSİ
Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı miktar kotasına rağmen dünyanın en büyük 2. makarna ihracatçısı olduğunu dile getiren Külahçıoğlu, şunları kaydetti:
"Biz her platformda kota engellerini gündeme getiriyoruz. Türkiye makarna sektörünün önündeki önemli engellerden birisi AB'nin uyguladığı miktar kotası. Maalesef sektör olarak 27-28 Avrupa ülkesine yılda sadece 20 bin ton ihracat yapabilme hakkımız var. Bakanlıklar düzeyinde girişimlerimizi yapıyoruz. Türkiye-Avrupa Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerinde, müzakere masasında makarnanın da olmasını istiyoruz, destekliyoruz. AB'ye yapılabilen ihracat yılın ilk birkaç ayında doluyor. Sonrasında çok sayıda sipariş almamıza rağmen kota nedeniyle dış satım yapamıyoruz."
Külahçıoğlu, makarna sektörünün 35 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayarak, istihdam ve teknoloji kapasitelerinin artırılması konusunda sürekli çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!