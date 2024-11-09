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        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz 05: 3 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Mainz 05: 3 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 mağlup oldu. 27. dakikada Emre Can'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı 10 kişi tamamlayan ve yenilen Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, 16 puanda kaldı. Mainz 05 ise puanını 13'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:55
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        Nuri Şahin'li Dortmund'a şok!
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        Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Mainz 05 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Mainz 05 oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy attı.

        Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanamadı. Sarı siyahlı ekip 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

        Bo Henriksen'in takımı Mainz ise ligde 3 maç sonra galip gelmeyi başardı.

        Alınan bu sonucun ardından Mainz puanını 13'e çıkardı. Borussia Dortmund ise 16 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Freiburg ile karşılaşacak. Mainz ise Holstein Kiel ile oynayacak.

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