Noel bayramını kutlamak üzere ülkesine gitmeye hazırlanan yıldız futbolcu Maicon, sezon arası tatili öncesinde, kısa bir alışveriş turu yaptı. Kendisi ve sevenleri için bolca alışveriş yapan yıldız futbolcu, kendisine eşlik eden satış danışmanı arkadaşı ile objektiflere poz verdi.