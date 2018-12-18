Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı ve toplamda 3-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray maça hızlı başladı. 4. dakikada gelişen atakta Metin Uçar'dan seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Celil Yüksel yerden düzgün bir vuruş yaptı, ancak son anda çizgi üzerinde Erdi Dikmen topu uzaklaştırdı.

Konuk ekip 11. dakikada gole yaklaştı: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir Korkut ortaladı, ceza sahası içerisinde Taha Balcı topa yükseliyor ancak top sol yandan dışarı çıktı.

İlk yarı hakem Özgür Yankaya'nın düdüğüyle 0-0 sona erdi.

62. dakikada Galatasaray, Atalay Babacan ile gole yaklaştı: Muğdat Çelik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay Babacan, vuruşunu yaptı ancak Metin Uçar topu tek hamle de kontrol etti.

İLK GOL GELDİ!

Galatasaray, 65. dakikada 1-0 öne geçti: Selçuk İnan tarafından kullanılan serbest vuruşta top barajdan sekti, uzaklaştırılamayan top Yunus Akgün'ün önünde kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 9. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Konuk ekip, 75. dakikada gole yaklaştı: Galatasaray savunmasında Ahmet Çalık'ın uzaklaştırdığı topa yaklaşık 30 metreden Süleyman Olgun gelişine sert bir vuruş yaptı ancak az farkla top dışarı çıktı.

Galatasaray ilk değişikliğini 77. dakikada yaptı. Ali Yavuz Kol oyuna girerken Atalay Babacan oyundan çıktı.

İKİNCİ GOL GELDİ

Keçiörengücü 85. dakikada 1-1'e getirdi. Sağ kanattan içeriye giren Devrim Taşkaya, topu yerden Taha Balcı'ya gönderdi. Altıpas üzerinde bomboş durumda olan Taha Balcı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği, 85. dakikada gerçekleşti. Malik Karaahmet oyuna girerken, gol atan Yunus Akgün oyundan çıktı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

GALATASARAY: 1 - KEÇİÖRENGÜCÜ: 1

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

GALATASARAY: İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Dk. 85 Malik Karaahmet), Selçuk İnan, Atalay Babacan (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Muğdat Çelik

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can (Dk. 84 Hakan Çevik), Erdi Dikmen, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Batuhan Süer (Dk. 46 Devrim Taşkaya), Seçkin Getbay (Dk. 84 Burak Aydın), Sertaç Çam, Taha Balcı

GOLLER: Dk. 65 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 85 Taha Balcı (Keçiörengücü)

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 berabere bitti.

65. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahası yayı sağından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top altıpas gerisindeki Yunus Akgün'de kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85. dakikada Keçiörengücü beraberliği yakaladı. Sağdan ceza sahasına giren Devrim Taşkaya, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya pozisyonda pasını daha uygun durumdaki Taha Balcı'ya çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RYAN DONK'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da 6 maçlık cezasını dolduran Hollandalı futbolcu Ryan Donk, mücadelede forma giydi.

Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza verilen ve Süper Lig'deki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile kupada Keçiörengücü'yle yapılan ilk maçta görev alamayarak cezasını tamamlayan Donk, Keçiörengücü ile oynanan rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

SELÇUK İNAN'DAN 3. DALYA

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekipteki 300. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011-2012 sezonunda transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 4 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası ve 4 defa da Süper Kupa sevinci yaşadı.

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla çıktığı 300 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırırken 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşattı.

GENÇLER KADRODA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü maçında gençlerden kadro oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, 18 yaşındaki Atalay Babacan ve Yunus Akgün ile 20 yaşındaki Celil Yüksel'i ilk 11'de görevlendirdi.

Terim, 16 yaşındaki Mustafa Kapı, 17 yaşındaki Ali Yavuz Kol, 18 yaşındaki Malik Karaahmet ve Abdussamed Karnuçu ile 19 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney'i de yedekte tuttu.

Ali Yavuz, mücadelenin 78. dakikasında Atalay Babacan'ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 85. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Malik Karaahmet de ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı A takım formasını giydi.

İLK GOL SEVİNCİ

Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, A takımdaki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 65. dakikasında Keçiörengücü karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Yunus, sarı-kırmızılıların A takımındaki 9. resmi maçında ilk golünü buldu.

"KÜMEDE KAL FENERBAHÇE" TEZAHÜRATLARI

Galatasaray taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Mücadeleyi tribünden izleyen az sayıdaki sarı-kırmızılı taraftar, Süper Lig'de 16. hafta sonunda 17. sırada bulunan sarı-lacivertliler için "Kümede kal Fenerbahçe" şeklinde tezahüratta bulundu.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yenmişti.

33. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Atalay Babacan yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmişti. 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla A takımla çıktığı ilk resmi maçta golle tanışmıştı.

50. dakikada Galatasaray Linnes ile ikinci golünü bulmuştu. Gelişen atakta Celil Yüksel topu Linnes'e aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu: 0-2.

51. dakikada Keçiörengücü'nün Abdurrahman Kuyucu ile kullandığı köşe atışında ön direkte Ziya Şakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndermişti: 1-2.

Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.