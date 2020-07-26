Maicon, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1,5 sezondur formasını giydiği El-Nassr'ın yönetimi ve taraftarları ile takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı." ifadelerini kullandı.