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        Haberler Dış Yazar Mahur isminin anlamı ve özellikleri nedir? Mahur isminin kökeni nedir ve Kur’an’da geçiyor mu?

        Mahur isminin anlamı ve özellikleri nedir? Mahur isminin kökeni nedir ve Kur’an’da geçiyor mu?

        Mahur ismi, Türk diline Farsça'dan geçmiş bir kelimedir. Ülkemizde yaygın kullanılan bir isim olmasa da eski ve köklü bir isim olarak bazı kişilerin favorisidir. Bu kelimenin ilk olarak 16. Yüzyılda dünya literatürüne girdiği bilinir. 1900'lü yılların başıyla birlikte kız ve erkek çocuklarına verilmeye başlayan isim, aynı zamanda Türk musikisinde de önemli bir yere sahiptir. Bu isim, en eski makamlardan birinin adı olarak dikkat çeker. Mahur anlamı ismi anlamı ve özellikleri ise kişilerde merak uyandıracak niteliktedir. Devamı aşağıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:57
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        Mahur isminin anlamı ve özellikleri
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        Afganistan ve İran gibi Farsça’nın konuşulduğu ülkelerde yaygın olarak kullanılan Mahur ismi, Türkiye topraklarında da kullanılmaktadır. Ülkemizde nadir olarak kullanılsa da bazı kişiler tarafından oldukça sevilir. Ancak yapılan bazı araştırmalar, Mahur isminin ortalama 1 yılda, yalnızca 7 kişiye konduğunu göstermiştir. Peki Mahur ismi Kur’an’da geçiyor mu? Bu sorunun yanıtı için yazının devamını okuyabilirsiniz. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Mahur İsminin Anlamı Nedir?

        Fars kökenli Mahur isminin birçok anlamı vardır. Bu nedenle “Mahur isminin anlamı nedir?” sorusu için farklı cevaplar vermek mümkündür. Söz konusu ismin anlamları aşağıda belirtilmiştir;

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        • Türk sanat müziğinde en çok tercih edilen makamlardan biri: Mahur
        • Ferahlık, mutluluk ve rahatlık veren, neşeli kişi: Mahur

        Bu noktada Mahur isminin biri gerçek, biri mecaz olmak üzere 2 tür anlama sahip olduğunu söylemek doğru olacaktır.

        Mahur İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

        Müslümanlardan bazıları, doğacak çocuğuna İslam dini açısından önemli olan isimleri koymayı ister. Mahur ismi Farsça kökenli olduğundan bu noktada aklınızdan “Mahur ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu geçiyor olabilir. Söz konusu ismin Kur’an-ı Kerim’de geçmediği bilinir. Ancak bu isim kız ve erkek çocuklarına gönül rahatlığıyla verilebilir, bunun için dinen bir sakınca görülmemiştir.

        Mahur İsminin Analizi

        Bilindiği üzere isim analizi, bir kişinin isminin ya da adının anlamını, kültürel bağlarını, özelliklerini ve köklerini inceler. Mahur isminin analizi ise aşağıda yapılmıştır;

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        • Bu isim, kişilerde çoğunlukla pozitif enerji uyandıracak etkiye sahiptir.
        • Geleceğe umutla bakmayı çağrıştıran bir isimdir.
        • Mahur isimli kişiler, açık sözlü olmalarıyla tanınırlar.

        Kız ve erkek çocuklar için ortak kullanım imkânına sahip Mahur adı, klasik Türk müziğinde de önemli bir konuma sahiptir. Şayet dünyaya getireceğiniz yavrunuz için bir isim arayışındaysanız tercihinizi bu isimden yana yapabilirsiniz. Mahur anlamı ve naif okunuşuyla son derece zarif etki bırakan bir kelimedir. Ayrıca bu isim, yeterince popüler değil gibi görünse de ülkemizin belli kısımlarında oldukça beğeni toplar.

        Mahur İsminin Özellikleri Neler?

        • Mahur adı, kişilerde maddi manevi anlamda başarıyı çağrıştırır.
        • Maceraperest olabilen bu kişiler, hayal kırıklığına uğramaktan hoşlanmamasıyla da tanınır.
        • Mahur adına sahip kişilerin kolay pes etmediği ve denemekten hiç vazgeçmediği bilinir.
        • Bu isme sahip kişiler yeteneklidir ve maddi, manevi anlamda başarılı olmanın yollarını düşünmekle zaman geçirirler.
        • Mahur ismini taşıyan kişiler, başarılı olmaya ve çalışmaya oldukça düşkündür. Zaman zaman “işkolik” denecek kadar yoğun çalışan Mahur isimli insanların bu özelliği, hemen hemen her zorluğun üstesinden gelme yeteneği sunar.
        • Söz konusu isme sahip kişilerin çevreleri tarafından sevildiği bilinenler arasındadır. Arkadaşları tarafından oldukça sevilen ve sayılan bu kimseler, lider özellikleriyle de bulundukları ortamda gözleri üzerinde toplayabilir.
        • Bu kişiler için yeni bir şeyler denemenin hazzı büyüktür. Kendilerinde yeni keşfettikleri yeteneklerini doğru şekilde kullanabilir ve farklı alanlarda söz sahibi olabilirler.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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