Mahsun Kırmızıgül, taziyeleri kabul etti

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'daki MAREV'de (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) taziyeleri kabul etti.

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret ederek üzüntüsünü paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Mustafa Topaloğlu - Talat Bulut

Özcan Deniz

Timur Savcı - Ercan Saatçi

Erkan Petekkaya

Cengiz Erdem

Yılmaz Vural

Nihat Doğan