Mahsun Kırmızıgül, annesine veda etti
Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
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Mahsun Kırmızıgül'ün, dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.
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Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.
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Kırmızıgül, gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi.
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Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.
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Cami çıkışında bir vatandaş, Kırmızıgül ile özçekim yapmak istedi. O anlar objektiflere böyle yansırken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
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Mahsun Kırmızıgül, 1998 yılında, "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Arık ile birlikte kamera karşısına geçmişti.
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