31 Aralık Cuma akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak olan Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özerl konseri, Mahsun Kırmızıgül kimdir sorusunun araştırılmasına neden oldu. Gerek çektiği filmlerle gerekse seslendirdiği şarkılarla uzun yıllardır ekranların en popüler isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle sahnelere geri dönüyor. Mahsun Kırmızıgül'ün hayatını merak edenelr Mahsun Kırmızıgül nereli, evli mi gibi soruları gündeme taşıdı. İşte Mahsun KLırmızıgül hakkında merak edilenler...
MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?
Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.
MAHSUN KIRMIZIGÜL HAYATI
Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.
MAHSUN KIRMIZIGÜL EVLİ Mİ?
989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.
MAHSUN KIRMIZIGÜL ŞARKILARI
Stüdyo Albümleri
Bu da Yeter (1984) Güneş Plak
Yürek Yarası (1985) Güneş Plak
Terkedildim (21 Kasım 1986) Güneş Plak
Sarışınım (8 Haziran 1987) Güneş Plak
Paylaşamam (22 Ağustos 1988) Güneş Plak
Şimdiki Zaman (15 Haziran 1990) Barış Müzik
Nilüfer (7 Kasım 1991) Nokta Müzik
Alem Buysa Kral Sensin (4 Şubat 1993) Nokta Müzik
12'den Vuracağım (20 Eylül 1994) Prestij Müzik
Mutlu Ol (1995) Barış Müzik
Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak
Acılar İçinde (1995) Destan Müzik
İstanbul Geceleri (1995) Türküola
İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik - Prestij Müzik
Sevdalıyım - Hemşerim (2 Ekim 1996) Prestij Müzik
Nostalji 1 (7 Kasım 1997) Güneş Plak
Yıkılmadım (3 Haziran 1998) Prestij Müzik
Yoruldum (30 Haziran 2000) Prestij Müzik
Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik
Yüzyılın Türküleri (2002) Popüler Müzik - Prestij Müzik
Sarı Sarı - Başroldeyim (16 Nisan 2004) A1 Müzik
Dinle (2 Haziran 2006) A1 Müzik
Hoş Geldin (1 Ocak 2022) A1 MüzikSingle'lar
İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik
Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik
Küçük Gelin (2011) A1 Müzik
Yoksun Sen (2019) A1 Müzik
Toplama Albümleri
Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak
Nostalji 1 (1997) Güneş Plak
Bir Demet Kırmızıgül (11 Ağustos 2003) Prestij Müzik
MAHSUN KIRMIZIGÜL FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Dizi
Alem Buysa (1994)
Bu Sevda Bitmez (1996)
Hemşerim (1997)
Yıkılmadım (1998)
Zalim (2003)
Aşka Sürgün (2005)
Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye
Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye
Babalar ve Evlatlar (2012) - HikâyeSinema
Yaşamak Haram Oldu (1987)
Beyaz Melek (16 Kasım 2007)
Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)
Gecenin Kanatları (2009)
New York'ta Beş Minare (5 Kasım 2010)
Sadece Sen (2014, yapımcı)
Mucize (2015)
Vezir Parmağı (2017)
Mucize 2: Aşk (2019)
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