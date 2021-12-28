16 yıl aradan sonra müziğe geri dönüyor!

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Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV’de şarkılarını seslendirecek olan sanatçının yılbaşı konser çekimleri titizlikle gerçekleşti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un üstlendiği konser kaydında Kırmızıgül’e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

EFSANE SANATÇI “HOŞ GELDİN” DİYEREK SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Efsane ismin 16 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkacak olması büyük heyecan uyandırdı. Kırmızıgül’ün yeni şarkılarının yanı sıra en sevilen eski şarkılarına da yer verdiği yılbaşı konserinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi.

BU KONSER KAÇMAZ!

Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için teklif yağan Kırmızıgül, kendisine gelen tüm astronomik tekliflere hayır diyerek, sevenleriyle buluşmak için Show TV ile anlaştı.

Bugüne dek 5 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül; müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği, Türk sinemasının baş yapıtları arasında gösterilen 6 sinema filmine imza attı. Müzik ve sinema dalında yüzlerce ödül alan sanatçı, 2022’nin ilk saniyelerinde ara verdiği müzik dünyasına yeni albümü ile geri dönüyor. Yeni yılın dünyada çıkacak ilk albümü ile müzik dünyasına yenilik ve hareket katmaya, eserleri ile damgasını vurmaya hazırlanan büyük sanatçıyı, müzikseverler heyecanla bekliyor.

YENİ YILIN DÜNYADAKİ İLK ALBÜMÜ

Krmızıgül’ün ‘Hoş Geldin’ adını verdiği albümü 2022’nin ilk albümü olarak çıkacak. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece saat 00.01’de satışa çıkacak olan albüm, A1 Müzik etiketiyle, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sadece 10001 adet olarak basılacak olan özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.

ALBÜME PRAG SENFONİ ORKESTRASI İMZASI

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül’ün albümünün yaylı kayıtları Prag’da yapıldı. Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası’nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti. Yeni çıkacak olan albümünde Türk müziğinin yanı sıra Pop, Anadolu Rock, Trap, Ragatoon, Elektronik Dans, Halk Müziği ve Arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları ile müzik dünyasına yeniden yön vermeye geliyor.

Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri ile 31 Aralık Cuma saat 23.30’da Show TV’de!

İşte Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Tanıtımı;