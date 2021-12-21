Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseriyle ilk kez Show TV'de!

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Show TV, yeni yıla Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseriyle merhaba diyor. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla ilk kez ve sadece Show TV ekranlarında olacak.

'Hoş Geldin' isimli yeni albümünden şarkılarını ilk kez bu özel gecede seslendirecek olan Kırmızıgül, unutulmaz bir yılbaşı gecesine imza atacak.

Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri, 31 Aralık Cuma akşamı Show TV’de!