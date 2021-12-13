Yılbaşı gecesi Show TV’de büyük buluşma! Filmleri ve şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran efsane isim Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra yeni albümüyle sahnelere geri dönüyor.

Show TV, yeni yıla ‘Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel’ programıyla merhaba diyor. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla ilk kez ve sadece Show TV ekranlarında olacak. “Hoş Geldin” isimli yeni albümünden şarkılarını bu özel gecede sevenlerine seslendirecek olan Mahsun Kırmızıgül, izleyicilere unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Özel sürprizler eşliğinde müzik ziyafetinin yaşanacağı bu unutulmaz geceyi sakın kaçırmayın.

Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri ile 31 Aralık Cuma akşamı Show TV’de!