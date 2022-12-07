Sette motivasyon konseri

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3 Şubat’ta vizyona girecek olan 'Prestij Meselesi' filminin kamera arkası birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Filmin 500 kişiyle gerçekleşen gazino çekimleri sırasında set ekibinin ve oyuncuların tezahüratlarını kıramayan Mahsun Kırmızıgül, monitörün başından kalkıp, mikrofonu eline aldı. Sete neşe getiren Kırmızıgül, yoğun set günlerinde söylediği şarkılarla ekibe moral kaynağı oldu.

"ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ" Öte yandan geçtiğimiz Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var hem sevdiğim dostlarımın yaşantılarından... En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu'nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader" demişti.

"BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM" Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktarmıştı: Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.

"ZORLANMADIM" Senaryo gerçeklere dayalı olduğu için filmin samimi olduğuna işaret eden ünlü isim, "Bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim kalem oynattığım yer çok azdır. Bir ya da iki yerde kurmaca var. Geneli gerçek hikayelere dayandığı için çok zorlanmadım" ifadelerini kullanmıştı. "İKİ KELİME İÇİN YAPTIM" 90'lı yıllarda damga vuran 'Pres...

'PRESTİJ MESELESİ'NDEN İLK FOTOĞRAFLAR Mahsun Kırmızıgül'ün 3 Şubat'ta ...