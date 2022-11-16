"İki kelime için yaptım"

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Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı 'Prestij Meselesi', müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ele alıyor. Filmin basın toplantısına katılan Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var hem sevdiğim dostlarımın yaşantılarından... En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu'nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader" dedi.

"BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM" Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktardı: Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.

"ZORLANMADIM" Senaryo gerçeklere dayalı olduğu için filmin samimi olduğuna işaret eden ünlü isim, "Bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim kalem oynattığım yer çok azdır. Bir ya da iki yerde kurmaca var. Geneli gerçek hikayelere dayandığı için çok zorlanmadım" ifadelerini kullandı.

"GURUR VERİCİ" Oyuncu Engin Hepileri de filmin Türk sineması için önemli bir mihenk taşı olacağının altını çizerek, "Hilmi Topaloğlu gibi müthiş bir zeka, karakter, herkesi arkasından sürükleyebilecek kadar güçlü bir yüreği canlandırmış olmak gurur verici. Çok güzel sahneler çektik. Filmin başarılı olacağını ilk günden anlamıştım. Müthiş duygularla bezeli görsel bir şenlikle karşılaşacak izleyiciler" şeklinde konuştu.

"NEFES ALDIĞIMI HİSSEDİYORUM" Filmde 'Semiha' karakterini canlandıran oyuncu Aslıhan Güner ise Kırmızıgül filmi kendisine ilk anlattığında kalbindeki sinema aşkının ne kadar kuvvetli olduğunu hissettiğini dile getirdi. Güner, canlandırdığı karakter için yaşadığı dönüşüme işaret ederek, "Filmde canlandırdığım karakter için kostüm, saçlar ve makyaj anlamında çok ciddi değişiklikler yaşadım. Bir oyuncu olarak karakterlerde ne kadar değişip dönüşebiliyorsam o kadar nefes aldığımı hissediyorum. Bu yüzden sonuna kadar nefes aldığım çok keyifle oynadığım bir film oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERİN MÜZİK DÜNYASINDAKİ MÜCADELESİ ANLATILACAK Oyuncu Eser Yenenler de film için yaşadığı fiziksel değişikliklere dikkati çekerek, "Hayatımda bu kadar değişiklik yaşadığım bir proje olmadı. 25 yıldır diyet yapıyorum ilk defa bu film için ve Mahsun Kızmızıgül sayesinde 13 kilo verdim" dedi.

"ONA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAK ZORUNDA KALDIM" Filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıran oğlu Mahmut Kırmızıgül ise babasını canlandırmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu aktardı. Mahmut Kırmızıgül, "Ona farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Oyuncu olmadığım için eğitim aldım ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdim." ifadelerini kullandı. "PRESTİJ MESELESİ' HARİKA BİR PROJE" Melisa Döngel, rol aldığı ve Mah...

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