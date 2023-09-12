Mahsun Kırmızıgül'den eleştirilere videolu yanıt

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Yaz aylarını konserlerle geçiren Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum konserinde ceketinin altına giydiği şortla sahneye çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Giyim tarzı eleştirilen Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KOSTÜMÜMÜ DEĞİŞTİRİNCE SEYRİCİLER İÇİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKTIM"

Konsere ait görüntüleri paylaşarak açıklama yapan şarkıcı, “Sosyal medyada bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu; Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm" dedi.

"DİNLEYENLERİME HİÇ SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Kırmızıgül, "Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Bu da böyle biline" ifadelerini kullandı.