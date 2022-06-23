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Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

23.06.2022 - 06:05 - Güncelleme: 23.06.2022 - 06:09
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
23.06.2022 MAHMUT USTAOSMANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
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