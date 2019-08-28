'Mahmut Tuncer hayatını kaybetti' şeklinde sosyal medyada yayınlan iddialara Mahmut Tuncer'den açıklama geldi. Tuncer, "Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış. Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz" dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADI!

Ünlü türkücü daha sonra Instagram hesabından bir video paylaşarak takipçilerine, "Arkadaşlar ölmedik hayattayız" mesajını verdi.

İşte Mahmut Tuncer'in paylaşımı...

MAHMUT TUNCER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Tuncer, 5 Mayıs 1961 yılında (58) Şanlıurfa'da dünyaya gelmiş Türkmen kökenli Türk şarkıcıdır. Aynı zamanda besteci, oyuncu ve sunuculuk yapmaktadır.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır.[2] Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.