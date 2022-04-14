Fırat’a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat’ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge’nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın…