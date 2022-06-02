MAHKUM 24. SEZON FİNALİ BÖLÜM ÖZETİ

Bu oyununun sonuda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş’ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır.

Barış’ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış’ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane. Fırat, Barış’ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar.