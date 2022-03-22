Mahkemeden Peak Games reklamı kararı

Yerli oyun şirketi Peak Games’in 2019 yılında Türkiye’de 41 televizyon kanalında aynı anda yayına giren ancak ardından gelen "Çalıntı mı?" tartışmalarının ardından durdurulan reklam filmi ile ilgili yaklaşık 3 yıldır görülen davada karar çıktı.
İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, reklam bilirkişi uzmanların hazırladığı raporları da dikkate alan mahkeme heyeti, reklam ajansının Peak Games için hazırladığı reklam filminin çalıntı olduğuna hükmetti.
Mahkeme reklam ajansının, davacı Peak Games şirketine 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 10.5 milyon TL ödemesi gerektiği kararını aldı.
"AJANSA AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK"
Konuyla ilgili olarak Peak Games, şu açıklamayı yaptı:
“Söz verdiğimiz gibi sonucu buradan paylaşıyoruz. Üç yıl önce büyük bir heyecanla yayınladığımız ancak daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğimiz reklam filmiyle ilgili açtığımız dava bugün neticelendi. Mahkeme reklam filminin özgün olmadığını onayladı, ajansa açtığımız davayı kazandık. Karar, haklılığımızın tescillenmesinin yanı sıra yaratıcı işlerde özgünlüğün önemini de vurguladığı için çok mutluyuz.”
NELER YAŞANMIŞTI?
2019 yılının şubat ayında Peak Games, Türkiye’de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği mobil oyunda dünya birincisi olma hedefiyle çalışma arkadaşları aradığını duyurduğu reklam ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Ancak bu reklamın Audi'nin 2017 yılında yayınlanan bir reklamıyla hemen hemen aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine Peak, sözkonusu reklamın yayınını durdurup, reklamın ajansı Medina Turgul DDB ile ilgili olarak hukuki sürecin başlatılacağını duyurmuştu.
Taraflar arasında mahkeme sürecinin devam ettiği 2020 yılında ise Peak Games cephesinde bir diğer önemli gelişme yaşanmıştı. 2020 yılının haziran ayında yerli oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satılmış; Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı.
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