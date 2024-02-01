'Mahallemiz Eşrafından' Boa Sahne’de

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Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir adada geçen etkileyici hikayesiyle seyredenleri duygulandıran 'Mahallemiz Eşrafından' oyunu Şubat ayında seyirciyle buluşuyor. Berfin Ertan’ın kaleme aldığı, Hakan Emre Ünal ve Berfin Ertan’ın birlikte yönetmenliğini üstlendiği “Mahallemiz Eşrafından”, 4 Şubat’ta İstanbul Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.

BİR BÜYÜME ÖĞRENME SERÜVENİ

"Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir ada; adanın en kötü özelliği yuvarlak olması. “Kalp mi var burada ne? Ay bir de harf var yanında, dur bakayım! ‘S’ var. Vallahi ‘S’ var!” 15 yaşındaydım; öyle bir çarptı ki o domates suratıma, sanki bir daha yüzümden o kırmızılık hiç gitmedi. İnsanlar birbirlerine neden ve niçin domates fırlatırlar? Bilenler? Yok.”

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.