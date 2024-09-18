Mahalleliden kötü kokuya ilginç çözüm: Rögarı baza ile kapattılar
Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya yetkililer tarafından bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.
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Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 Sokak'ta kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi kötü koku sardı.
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Mahalle sakinleri yetkililerin kokuya bir türlü önlem almaması üzerine kendileri çözüm üretti.
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Öğrenci yurdu önünde kanalizasyon sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögarın üzerine baza koyarak koku sorununu çözmeye çalıştı.
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Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan, yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
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Mahallede yaşayan kadınlar da yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.
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